Врач рассказал о необратимой старческой болезни у детей

Врач Леонид Доронин рассказал, что деменция может поражать детей в возрасте до 18 лет

Деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет. О необратимой старческой болезни в своем Telegam-канале рассказал врач Леонид Доронин.

По словам врача, у многих деменция ассоциируется с пожилыми людьми, так как чаще всего от этого заболевания страдают именно они. Однако существует и редкая форма заболевания, от которой страдают дети. Больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.

около 700 тысяч детей по всему миру страдают от деменции

Согласно данным Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера, развитие деменции у детей провоцируют около 70 видов генетических отклонений.

Начинается болезнь с группы редких генетических заболеваний, называемых нейрональными цероидными липофусцинозами (НЦЛ). Они вызывают серьезную нейродегенерацию в центральной нервной системе и сильно бьют по нейронам

Леонид Доронин врач

Доронин отметил, что лечения от поражающего детей слабоумия пока нет.

Ранее Леонид Доронин перечислил симптомы, выдающие нехватку магния в организме. Главными из них он назвал быструю утомляемость и слабость.