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12:04, 1 февраля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили выдающие нехватку магния симптомы

Врач Доронин назвал быструю утомляемость и слабость симптомами нехватки магния в организме

Фото: Daniel Mingook Kim / Unsplash

Сильная слабость и быстрая утомляемость могут свидетельствовать о серьезном дефиците магния. Некоторые другие симптомы, выдающие нехватку жизненно важного микроэлемента в организме, врач-онколог Леонид Доронин перечислил россиянам в своем Telegram-канале «Записки врача».

Специалист назвал характерными признаками дефицита магния беспричинную потерю аппетита, тошноту, рвоту. При этом от того, насколько низок уровень этого микроэлемента в организме, зависит степень выраженности симптомов. По словам Доронина, если на протяжении длительного времени игнорировать эту проблему, повышается риск развития или обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза и мигрени.

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Как отметил врач, дефицит магния может развиться у любого человека, даже у детей и подростков. Привести к нему могут неправильное питание, прием мочегонных и антибиотиков. Однако некоторые группы людей страдают от этой проблемы чаще других.

Такие состояния, как глютеновая болезнь и воспалительный синдром кишечника, которые затрудняют усвоение организмом питательных веществ, могут сделать вас более склонными к дефициту магния — даже при здоровом питании

Леонид ДоронинВрач-онколог

Также с нехваткой магния в организме часто сталкиваются пациенты с диабетом и алкогольной зависимостью.

Ранее диетолог Наталья Круглова оценила необычную диету, которой придерживается бывший вратарь сборной России по футболу Сергей Овчинников. По ее мнению, она может спровоцировать комплексные проблемы со здоровьем.

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Наталья Обрядина
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