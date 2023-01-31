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17:30, 31 января 2023Забота о себе

Диетолог оценила необычную диету известного футболиста из сборной России

Диетолог Круглова: диета футболиста Овчинникова может спровоцировать проблемы с ЖКТ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Необычная диета, которой придерживается бывший вратарь сборной России по футболу Сергей Овчинников, может спровоцировать комплексные проблемы со здоровьем. Негативные последствия экстремальной системы питания спортсмена диетолог Наталья Круглова оценила в беседе с изданием News.ru.

Известный футболист заявил, что ест только раз в сутки и при этом ни в чем себе не отказывает. Диетолог назвала его способ питания «экстремальным интервальным голоданием» и предупредила, что он негативно сказывается на работе ЖКТ. При диете, ограниченной одним приемом пищи в сутки, вырабатывается недостаточное количество пищеварительных ферментов. Из-за этого могут начаться проблемы с усвоением питательных веществ и, как следствие, возникнет их дефицит в организме.

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Также, как отметила Круглова, экстремальное интервальное голодание может привести к обострению имеющихся патологий пищеварительной системы, развитию желчнокаменной болезни и расстройствам пищевого поведения.

Комфортная частота приемов пищи достаточно индивидуальна, традиционно речь идет о завтраке, обеде и ужине. Приведенное ограничение рациона может провоцировать сильный голод к моменту потребления еды и приводить к перееданию

Наталья КругловаДиетолог

В заключение диетолог рекомендовала вместо так называемого «метода Овчинникова» питаться регулярно и умеренно.

Ранее акушер-гинеколог Юлия Янчевская объяснила вред похудения во время беременности. Она предупредила, что желание женщины в положении сбросить вес может вызвать анемию, преждевременные роды и гипоксию плода.

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Наталья Обрядина
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