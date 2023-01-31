Диетолог оценила необычную диету известного футболиста из сборной России
Необычная диета, которой придерживается бывший вратарь сборной России по футболу Сергей Овчинников, может спровоцировать комплексные проблемы со здоровьем. Негативные последствия экстремальной системы питания спортсмена диетолог Наталья Круглова оценила в беседе с изданием News.ru.
Известный футболист заявил, что ест только раз в сутки и при этом ни в чем себе не отказывает. Диетолог назвала его способ питания «экстремальным интервальным голоданием» и предупредила, что он негативно сказывается на работе ЖКТ. При диете, ограниченной одним приемом пищи в сутки, вырабатывается недостаточное количество пищеварительных ферментов. Из-за этого могут начаться проблемы с усвоением питательных веществ и, как следствие, возникнет их дефицит в организме.
Также, как отметила Круглова, экстремальное интервальное голодание может привести к обострению имеющихся патологий пищеварительной системы, развитию желчнокаменной болезни и расстройствам пищевого поведения.
Комфортная частота приемов пищи достаточно индивидуальна, традиционно речь идет о завтраке, обеде и ужине. Приведенное ограничение рациона может провоцировать сильный голод к моменту потребления еды и приводить к перееданию
В заключение диетолог рекомендовала вместо так называемого «метода Овчинникова» питаться регулярно и умеренно.
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