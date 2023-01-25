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18:25, 25 января 2023Забота о себе

Гинеколог объяснила вред похудения для беременности

Гинеколог Янчевская: похудение при беременности может привести к гипоксии плода и анемии

Фото: Shutterstock

Похудение беременной женщины может привести к анемии, преждевременным родам, гипотрофии и гипоксии плода, предупредила акушер-гинеколог Юлия Янчевская. Вред похудения при беременности она объяснила в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, это может также стать причиной недостаточности плаценты и кровотока в фетоплацентарном комплексе, развития функциональных нарушений в работе желудочно-кишечного тракта беременной, дефицита белка и различных микронутриентов.

Янчевская уточнила, что за период беременности вес матки увеличивается с 50 граммов до 1-1,5 килограмма, молочных желез — примерно на 500 граммов, а плацента к концу беременности весит около 500-600 граммов. Объем амниотической жидкости (околоплодных вод), продолжила гинеколог, доходит в норме до 1-1,5 литра, а объем крови, циркулирующей в сосудистом русле у беременной, увеличивается к концу третьего триместра примерно на полтора литра.

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Сам плод к моменту родов в норме весит в среднем 3,5 килограмма, напомнила Янчевская. «У каждой беременной постепенно происходит отложение дополнительной жировой ткани. Это физиологическое, совершенно нормальное явление, обеспечивающее оптимальное развитие плода, конечно, если у женщины правильное питание и присутствует физическая активность», — уточнила она.

Нормальной и ожидаемой прибавкой веса у беременной к моменту родов врач назвала 12-16 килограммов при одном плоде и 16-21 килограмм при двойне. «Безусловно, все эти нормы — ориентировочные и приблизительные, надо делать исключение на индивидуальные особенности женщины», — предупредила она.

Ранее акушер-гинеколог, гемостазиолог Ольга Каплина предостерегла от самолечения при отеках. По ее словам, при самовольном приеме мочегонных средств можно погубить почки.

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Александра Лисица
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