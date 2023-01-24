Россиян предупредили об опасности самолечения при отеках

Гинеколог Каплина: при самовольном приеме мочегонных при отеках можно погубить почки

При самовольном приеме мочегонных средств при отеках можно погубить почки, предупредила акушер-гинеколог, гемостазиолог Ольга Каплина. Как на деле бороться с отеками, она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Каплина пояснила, что самой распространенной причиной появления отеков является большое количество выпитой на ночь жидкости. Избавиться от неприятных последствий помогают утренняя зарядка, активность в течение всего дня и уменьшение количества соли в блюдах, а самолечение с помощью диуретиков может представлять огромную опасность для здоровья.

«Повышенная задержка жидкости наблюдается у всех женщин репродуктивного возраста во вторую фазу цикла, что тоже является нормальным, так действует прогестерон — гормон, образующийся после овуляции», — добавила Каплина.

Также жидкость в организме задерживают алкоголь и пересоленная пища. Врач рекомендует следить за количеством скрытой соли в рационе, например есть меньше чипсов, сушеной рыбы, колбас и других соленых продуктов.

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Ольга Каплина акушер-гинеколог

Каплина пояснила, что отеки характерны для будущих матерей после 25-28 недель беременности. У них отеки образуются из-за изменения гормонального фона, выросшей матки и большого количества циркулирующей крови. Но если отеки обширные и доставляют дискомфорт, нужно по назначению врача проверить мочу на количество содержащегося в ней белка.

Врач констатировала, что в последнее время люди начали чаще пить мочегонные средства без консультаций. «Этого делать ни в коем случае нельзя, можно безвозвратно убить свои почки, — предупреждает акушер-гинеколог. — Также, если вы принимаете много БАДов, то они тоже могут влиять на задержку жидкости и функцию почек. Если заметили изменение цвета мочи, частоты мочеиспускания, то обратитесь к врачу, чтобы понимать, не нанесут добавки вред».

Если у человека есть конкретные жалобы, он не может определить причину возникновения отеков, ему необходимо посетить нефролога для обследования, настоятельно рекомендует Каплина.

Ранее Каплина назвала опасным странный ритуал, который некоторые женщины проводят после родов. Она предупредила, что употребление в пищу плаценты опасно для здоровья.