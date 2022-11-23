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16:52, 23 ноября 2022Забота о себе

Врач назвала опасным странный ритуал после родов

Гинеколог Ольга Каплина предупредила, что употребление в пищу плаценты опасно для здоровья

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Употребление в пищу плаценты опасно для здоровья, предупредила акушер-гинеколог Ольга Каплина. В своем Telegram-канале врач назвала причины, почему не стоит этого делать.

Каплина отметила, что в последнее время некоторые матери начали следовать своеобразному ритуалу после родов — съедать плаценту. Она признается, что для нее запросы в интернете о пользе плаценты — например, полезны ли смузи из плаценты или есть ли плаценту — звучат максимально странно.

Гинеколог объяснила, что плацента — это временный орган, образующийся в матке во время беременности, который не только обеспечивает плод кислородом и питательными веществами, но и является большим фильтром. Именно плацента удаляет продукты обмена и вырабатывает защищающие от вирусов и бактерий гормоны, подчеркнула Каплина.

Таким образом, приготовив смузи из плаценты можно употребить еще и остатки микробных клеток, их токсины, а иногда и выживших бактерий и вирусы

Ольга Каплинаакушер-гинеколог
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Врач предупредила, что поедание плаценты может привести к проблемам со здоровьем у ребенка. «Были случаи заражения ребенка стрептококком группы В после того, как мать съела инфицированную плаценту», — привела пример она.

В плаценте содержатся железо и белок, но эти микроэлементы можно получить из привычной пищи. Забирать, готовить и есть плаценту не надо, подытожила акушер-гинеколог.

Ранее врач Ольга Каплина предупредила об опасности средств личной гигиены. Она пояснила, что регулярное использование ежедневных прокладок повышает риск развития кандидоза.

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Вера Владзиевская
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