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13:29, 30 октября 2022Забота о себе

Гинеколог предупредила об опасности средств личной гигиены

Гинеколог Каплина предупредила об опасности постоянного использования ежедневных прокладок

Фото: Natracare / Unsplash

Регулярное использование ежедневных прокладок повышает риск развития кандидоза, предупредила гинеколог Ольга Каплина. О том, как нужно правильно использовать средства личной гигиены, она рассказала в своем Telegram-канале.

Каплина опровергла популярные мифы о том, как нужно заботиться о женском здоровье. Например, она пояснила, что ежедневные прокладки, несмотря на их название, созданы не для того, чтобы использовать их постоянно, а для того, чтобы уменьшить дискомфорт в последние дни менструации при слабых выделениях. Каплина добавила, что ежедневные прокладки также можно использовать в дни овуляции, когда усиливаются выделения. При ежедневном использовании этим средством гигиены возникает парниковый эффект, что увеличивает риск развития кандидоза, предупредила об опасности специалист.

Еще одно популярное средство гигиены — менструальные чаши — врач назвала вредными после беспрерывного ношения в течение четырех-шести часов. Кровь является отличной питательной средой для бактерий, а во влагалище созданы для них идеальные условия, ведь внутри человеческого тела влажно и тепло, пояснила Каплина. Поэтому она рекомендовала опорожнять чашу как можно чаще, а тампоны менять не реже раза в три-четыре часа.

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Гинеколог пояснила, что строго запрещено использовать спринцевание. «Не заливайте во влагалище никакие "лечебные смеси". Это вымывает свою дружественную микрофлору, а если есть инфекция, то разносит ее дальше в шейку матки и саму матку», — прокомментировала врач.

Каплина предупредила, что опасность для здоровья представляет самолечение, и привела пример из практики. «Подруги по форуму, у одной девушки эндометриоз, у другой — эндометрит. Первая пришла ко мне, обговорили с ней план лечения, подруга переписала у нее. И, когда поняла что толка нет, тоже записалась на прием», — подвела итог гинеколог.

Ранее Каплина рассказала о правилах приема антибиотиков. Она пояснила, что, вопреки уверенности многих женщин, антибиотики нельзя принимать при наличии лейкоцитов в мазке.

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Вера Владзиевская
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