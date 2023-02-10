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06:21, 10 февраля 2023Россия

В новых регионах России появится единый мобильный оператор

Чернышенко заявил, что в четырех новых регионах России появится единый мобильный оператор

Фото: РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет обеспечивать связью четыре новых российских региона. Его слова передает РИА Новости.

На данный момент в новых регионах отслеживается качество мобильной связи, а также собирается обратная связь от местных жителей. «Тарифы в настоящий момент на уровне общероссийских», — добавил Чернышенко.

В декабре прошлого года «Ведомости» сообщали, что российские телекомоператоры «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя, национальный роуминг был отменен постановлением правительства в мае 2019 года.

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Марина Совина
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