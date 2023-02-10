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12:57, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

Макрона высмеяли за слова о возможном лишении Путина ордена Почетного легиона

В Twitter высмеяли Макрона за слова о возможном лишении Путина ордена Почетного легиона
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Пользователи сети высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о возможном лишении российского лидера Владимира Путина звания кавалера ордена Почетного легиона. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Глава Франции в пятницу, 10 февраля, допустил лишение Путина ордена Почетного легиона. Макрон подчеркнул, что такое решение имеет серьезное значение.

«Боже мой, Путин не должен спать по ночам из-за этого», — пошутил пользователь с ником Mimich. «Несомненно, это положит конец конфликту на Украине!» — с иронией заметил coco 62.

Комментатор Demo тоже усомнился в том, что заявление французского президента поможет завершить конфликт на Украине. «Какую цель преследует Макрон? (...) Это просто слова, которые только ухудшат отношения Франции с другими странами», — поделился мнением пользователь.

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter раскритиковал Макрона за поставки оружия Киеву. По его мнению, своими действиями президент Франции только усугубляет кризис на Украине и опустошает французскую армию.

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Олег Давыдов
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