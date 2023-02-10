Во Франции раскритиковали Макрона за слова о поставках оружия Киеву

Французский политик Филиппо назвал безумием слова Макрона о поставках оружия Киеву

Своими действиями президент Франции Эммануэль Макрон усугубляет кризис на Украине и опустошает французскую армию. Такое мнение выразил в социальной сети Twiitter бывший европарламентарий и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик раскритиковал Макрона после его слов о поставках нового вооружения Киеву. По словам Филиппо, французский лидер в пятницу, 10 февраля, в Брюсселе заявил, что «абсолютно ничего не исключает» в вопросах военной помощи Украине.

Филиппо назвал такую политику безумием. «Это обострит конфликт [на Украине] и разденет французскую армию аж до костей!» — написал он. Политик также призвал остановить отправку оружия и денег Киеву, назвав эти поставки «топливом войны».

Ранее Макрон назвал приоритетное направление в военной помощи Украине. По его словам, Парижу стоит сконцентрироваться на поставках артиллерии, обращению с которой Вооруженные силы Украины уже обучены.

Французский президент также оценил необходимость поставок истребителей Украине. По его мнению, отправка такой военной техники не соответствует потребностям Киева. Тем не менее Макрон допустил такую возможность.