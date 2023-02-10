Макрон назвал приоритет в помощи Украине

Президент Франции Макрон назвал артиллерию приоритетным направлением помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал приоритетное направление в военной помощи Украине, его слова передает Reuters.

По его словам, Парижу стоит сконцентрироваться на поставках артиллерии, которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже обучены. Он также отметил, что, возможно, в ближайшие дни союзники изучат активизацию передачи такой военной техники.

Уточняется, что Франция поставила нынешним приоритетом быстрейшую поддержку Киева, в то время как истребители нельзя поставить в сжатые сроки. Политик подчеркнул, что для обучения на истребителях украинским пилотам потребуется много времени.

Ранее Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине. По мнению главы государства, отправка такой военной техники не соответствуют потребностям Киева. Тем не менее он допустил отправку военных самолетов.