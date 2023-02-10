Макрон заявил, что поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине. Его слова передает телеканал BFMTV.

По мнению французского лидера, на данный момент поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины. В то же время Макрон отметил, что «абсолютно ничего не исключает». Однако передачу истребителей в ближайшие недели он назвал невозможной ни при каких обстоятельствах.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос о поставках Киеву истребителей западного производства. При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон может передать Украине западные истребители в рамках военной помощи в будущем, несмотря на долгий срок подготовки украинских пилотов.