Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:18, 10 февраля 2023Мир

Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине

Макрон заявил, что поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине. Его слова передает телеканал BFMTV.

По мнению французского лидера, на данный момент поставки истребителей не соответствуют потребностям Украины. В то же время Макрон отметил, что «абсолютно ничего не исключает». Однако передачу истребителей в ближайшие недели он назвал невозможной ни при каких обстоятельствах.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос о поставках Киеву истребителей западного производства. При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон может передать Украине западные истребители в рамках военной помощи в будущем, несмотря на долгий срок подготовки украинских пилотов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
В США заявили об устойчивости экономики России перед санкциями
Сомнолог предупредила об опасности сна рядом со смартфоном
Живущая в Турции россиянка раскрыла признаки «отурчанивания» соотечественников
Сценарист «Чебурашки» ответил на обвинения Певцова в чудовищной диверсии
США упростили процесс получения военной помощи для Грузии
Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине
В России предрекли ухудшение обстановки в Прибалтике после расширения НАТО
Парень полюбил смотреть на секс своей девушки с другими мужчинами
Раскрыт смысл «народного» названия Ростокинского акведука в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.