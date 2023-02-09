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12:53, 9 февраля 2023Мир

Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине

Президент Франции Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей Украине

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос о поставках Киеву истребителей западного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, мы не обсуждали этот вопрос вчера вечером», — прокомментировал эту тему французский лидер по прибытии на саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон может передать Украине западные истребители в рамках военной помощи в будущем, несмотря на долгий срок подготовки украинских пилотов.

2 февраля The New York Times со ссылкой на американские и европейские официальные лица сообщила, что в США и Евросоюзе обсуждают возможность одобрить поставки истребителей F-16 Киеву через другие страны — например, Данию или Нидерланды. По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои ВВС на более совершенный истребитель F-35.

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Виктория Кондратьева
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