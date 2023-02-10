Одна постоянная вещь в сумке Памелы Андерсон удивила фанатов

Актриса Памела Андерсон рассказала, что носит в своей сумке стринги

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон показала содержимое своей сумки и удивила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на YouTube-канале британского журнала Vogue.

В размещенном ролике 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» запечатлена в длинной шелковой рубашке молочного цвета, при этом в руках она держит кожаное изделие люксового бренда Stella McCartney. Она стала демонстрировать на камеру каждую вещь, которые она носит с собой постоянно. Так, среди предметов оказались консилер, веер, масло, румяна, духи, солнечные очки, бальзам для губ, а также небольшая коробка с витаминами.

Однако в середине видео Андерсон обратила внимание зрителей на одну вещь, с помощью которой можно уложить волосы в хвост или пучок. «Сложно сказать, почему я ношу в сумочке стринги. Если у вас нет специальной резинки для волос, они помогут вам. Думаю, что сейчас мы возвращаемся в далекие 1990-е годы, когда у каждой девушки была в запасе пара трусиков», — рассказала она.

Поклонники удивились этому лайфхаку, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Трусы в качестве аксессуара для волос? Женщина — легенда», «Очень интересный способ!», «Памела такая очаровательная, а вещи такие, какие я и предполагал», «Очень неожиданно увидеть это в дамской сумочке», — высказывались они.

Ранее Памела Андерсон раскрыла судьбу красного купальника с желтым логотипом на животе, в котором телезвезда снималась в популярном сериале «Спасатели Малибу», выходившем на экраны с 1989 по 1999 год. По ее словам, она до сих пор хранит этот костюм и иногда примеряет.