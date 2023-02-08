Памела Андерсон раскрыла судьбу культового купальника из «Спасателей Малибу»

Модель Памела Андерсон хранит и периодически примеряет купальник из «Спасателей Малибу»

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон раскрыла судьбу культового купальника, который прославил ее в 1990-х годах. На эту тему она высказалась в интервью Entertainment Tonight.

Речь идет о купальнике красного цвета с желтым логотипом на животе, в котором телезвезда снималась в популярном сериале «Спасатели Малибу», выходившем на экраны с 1989 по 1999 год. По словам Андерсон, она до сих пор хранит этот костюм и иногда примеряет.

«У меня было несколько купальников со съемочной площадки, но сейчас остался только один, который до сих пор мне подходит! Я периодически надеваю его после душа, чтобы удивить окружающих», — высказалась манекенщица в разговоре с журналисткой.

В ноябре 2020 года Андерсон призналась, что набрала лишний вес, и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.