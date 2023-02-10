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08:50, 10 февраля 2023Экономика

В порту Роттердама оказались заблокированы тысячи идущих в Россию грузов

Посол: в порту Роттердама заблокировано 43 тысячи грузов, идущих в Россию или Белоруссию
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Kooren / Reuters

В порту Роттердама оказались заблокированы около 43 тысяч транзитных грузов, идущих в Россию или Белоруссию. Об этом сказал РИА Новости посол России в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.

«Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений», — пояснил он.

По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между странами сильно затруднена, остановлено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты. Несмотря на это, товарооборот России и Нидерландов в январе-августе 2022 года увеличился на 31,2 процента, составив 19,1 миллиарда евро.

В июле прошлого года были полностью прекращены контейнерные перевозки из России и в Россию через порт Роттердама, крупнейший в Европе. Одной из причин стал отказ крупнейших мировых контейнерных компаний Maersk, CGM и Hapag-Lloyd от сотрудничества с Россией на фоне ситуации на Украине.

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Платон Щукин
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