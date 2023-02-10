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16:32, 10 февраля 2023Среда обитания

В доме в центре Москвы рухнул потолок

В Москве в доме на Земляном Валу рухнул потолок

Кадр: телеграм-канал «Москва 24»

В Москве в одном из подъездов многоэтажного дома рухнул потолок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 24».

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Земляной Вал, дом 39/1, строение 1, в пятницу, 10 февраля. На записи, опубликованной авторами поста, можно увидеть, как куски обвалившейся плиты лежат на полу в подъезде. Кроме того, некоторые провода после обрушения оказались оголены. Автор видео предположил, что они могут до сих пор находиться под напряжением.

По данным Telegram-канала «Комсомольская правда: KP.RU», ни один из жильцов дома не пострадал, так как в момент происшествия в месте обрушения потолка в подъезде никого не было.

В данный момент на месте инцидента работают экстренные службы. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

В декабре стало известно о том, что из-за протекающей крыши в квартире многодетной матери из города Дзержинск Нижегородской области рухнул потолок. Никто из жильцов не пострадал.

Полина Кислицына
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