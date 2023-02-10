Бритни Спирс прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем после сообщений СМИ

Американская певица Бритни Спирс отреагировала слухи о проблемах со здоровьем. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спирс отрицает, что находится в плохой форме после появление в СМИ сообщений о том, что ее близкие придумали план по оказанию ей медицинской и психологической помощи. «Меня тошнит от того, что людям разрешено придумывать истории о том, что я чуть не умерла», — прокомментировала слухи певица. Она также порассуждала о том, чтобы удалить свою страницу в социальных сетях, потому что есть много людей, которые не желают ей добра.

Исполнительница призвала не верить всему, что о ней говорят. «Как говорит мой муж: не верьте всему, что читаете! Вся эта любовь прямо к вам!» — подытожила она.

Ранее источники TMZ сообщили о том, что близкие Бритни Спирс выразили обеспокоенность ее состоянием. По данным сайта, один из источников, регулярно контактирующий с певицей, выразил опасения за ее жизнь: «Я боюсь, что она умрет». Также сообщалось, что люди, которые окружают Спирс, встревожены ее неустойчивым поведением.