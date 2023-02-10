Объем торговли США и Китая достиг исторического рекорда

BEA: объем торговли США и Китая достиг рекордных 690,59 миллиарда долларов

Внешняя торговля США с Китаем выросла до 690,59 миллиарда долларов по итогам прошлого года, что стало новым историческим рекордом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные американского Бюро экономического анализа (BEA).

США импортировали из КНР товаров на 536,75 миллиарда долларов, а экспорт достиг 153,84 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году. Китай находится на третьем месте по объемам торговли со Штатами после Мексики и Канады.

В целом около 13 процентов всей внешней торговли США приходится на КНР. Любые дополнительные ограничения на китайские товары со стороны американских властей могут иметь макроэкономические последствия, в том числе они несут риски ускорения инфляции, считает первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин.

Ранее сенаторы США под давлением бизнеса отказались от одобрения поправки к ежегодному закону о бюджете Минобороны страны (NDAA), которая вводила бы более жесткие санкции против китайских производителей микрочипов.