Экс-морпех США Риттер назвал Путина яркой личностью, успешно противостоящей Западу

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил об успешном противостоянии президента России Владимира Путина давлению Запада и защите интересов своей страны. Его слова со ссылкой на блог экс-морпеха на YouTube приводит РИА Новости.

Риттер назвал Путина очень яркой личностью, «несущей на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер», среди них никто не обладает, по мнению экс-разведчика, подобными, как у российского лидера, управленческими навыками.

«Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты», — утверждает американец. Он также посчитал, что россияне могут гордиться Путиным, «потому что он добился результата, несмотря на все попытки помешать ему».

Ранее Риттер заявил, что Штаты создают видимость поддержки Украины, поставляя танки Киеву.