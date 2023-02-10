Румыния опровергла вхождение российских ракет в воздушное пространство страны

Минобороны Румынии: российские ракеты не входили в воздушное пространство страны

Информация о том, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии в ходе ракетной атаки по Украине 10 февраля, не подтверждается, заявили представители Минобороны Румынии. Об этом сообщает Reuters.

По информации военных, ракеты не входили в воздушное пространство страны. Они опровергли версию, согласно которой Румыния являлась промежуточной точкой курса ракеты «Калибр», запущенной с одного из кораблей Черноморского флота России.

Ранее министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства страны ракетой. «Ответственные структуры в учреждении обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над населенным пунктом Косоуцы в Сорокском районе с направлением на Украину», — говорится в сообщении.