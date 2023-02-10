В Молдавии подтвердили пролет ракеты над территорией страны

Минобороны Молдавии подтвердило нарушение ракетой воздушного пространства страны

Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства страны ракетой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Ответственные структуры в учреждении обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над населенным пунктом Косоуцы в Сорокском районе с направлением на Украину», — говорится в сообщении.

Информация о ракетах, пролетевших над территорией Молдавии, стала появляться в украинских СМИ 10 февраля.

В январе в Бричанском районе Молдавии были найдены обломки ракеты. В связи с этим Кишинев запросил у союзников комплексы противовоздушной обороны (ПВО).