Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии подтвердили пролет ракеты над территорией страны

Минобороны Молдавии подтвердило нарушение ракетой воздушного пространства страны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства страны ракетой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Ответственные структуры в учреждении обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над населенным пунктом Косоуцы в Сорокском районе с направлением на Украину», — говорится в сообщении.

Информация о ракетах, пролетевших над территорией Молдавии, стала появляться в украинских СМИ 10 февраля.

В январе в Бричанском районе Молдавии были найдены обломки ракеты. В связи с этим Кишинев запросил у союзников комплексы противовоздушной обороны (ПВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
Взгляды Илона Маска разошлись с общественным мнением
Под Херсоном задержали мужчину за изготовление оружия и присвоение бронетехники
В Кремле ответили на слова Зеленского о «плане дестабилизации» в Молдавии
Глава российского региона сообщил о бое с ВСУ возле границы
В МИД ответили на заявления Германии про мир без Путина
Кремль допустил появление новых категорий приглашенных на послании Путина
ООН призвала отменить часть санкций против Сирии для доставки гумпомощи
Песков пообещал помочь пострадавшей от землетрясения Сирии
В России отреагировали на сообщения о передаче Киеву координат для ударов от США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.