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12:39, 10 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о возможном нарушении воздушного пространства Молдавии ракетой

Минобороны Молдавии: проверяется возможное нарушение воздушного пространства ракетой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минобороны Молдавии проверяет информацию о возможном нарушении воздушного пространства республики ракетой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока никаких комментариев не даем. Появившаяся в украинских СМИ информация уточняется, подробности будут сообщены позже», — рассказал источник агентства в пресс-службе молдавского оборонного ведомства.

Отмечается, что ранее из сообщений в Telegram-каналах стало известно, что несколько российских ракет якобы нарушили воздушное пространство страны.

14 января в приграничном с Украиной Бричанском районе Молдавии нашли упавшие обломки ракеты. В связи с этим власти республики запросили у союзников системы противовоздушной обороны (ПВО) и воздушного наблюдения. Позднее глава МВД Молдавии Анна Ревенко сообщила, что упавшие в середине января обломки ракет принадлежат комплексам ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Кристина Есикова
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