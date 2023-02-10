Россиянин отсудил у авиакомпании 200 тысяч рублей из-за сорванного рейса

Пассажир Nordwind не успел на стыковочный рейс по вине компании и получил 200 тысяч рублей

Россиянин не успел на стыковочный рейс в Анталью по вине авиакомпании Nordwind и отсудил у перевозчика более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Tour Dom.

Уточняется, что из суммы компенсации ущерба почти 72 тысячи рублей составлял штраф за нарушение прав потребителя. За нанесение морального вреда в связи с сорванным рейсом россиянин получил пять тысяч рублей, а еще 139 тысяч — за купленные билеты в Турцию.

По данным суда, истец должен был вылететь из Оренбурга в Москву, а из российской столицы отправиться в турецкую Анталью, однако из-за плохих погодных условий первый рейс был отменен. Позже вылет перенесли в аэропорт Орска, куда пассажиры добирались длительное время. В связи с изменением рейса, россияне опоздали на стыковочный перелет в Анталью. Три туриста были вынуждены приобрести новые билеты в Турцию.

Ранее в апреле выпивший пива россиянин упал с верхней полки в поезде и засудил компанию. Пассажир упал ночью и серьезно повредил плечо и ребра. Мужчина перенес операцию и подал на перевозчика в суд, требуя моральной компенсации. В итоге кировский районный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил требования истца и взыскал в пользу россиянина 100 тысяч рублей.