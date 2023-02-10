Норвегия наймет русскоязычного специалиста для реформ в атомной отрасли Украины

Норвегия наймет русскоязычного специалиста для работы с атомной энергетикой Украины

В Норвегии ищут консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики, следует из соответствующей тендерной документации. Как выяснила «Лента.ру», владение русским языком является обязательным требованием к консультанту, который будет заниматься реформами украинской нормативно-правовой базой в сфере атомной энергетики.

Как следует из документа, консультанта ищет атомный регулятор Норвегии Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности.

«В 2014 году DSA (Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности, DSA. — прим. «Ленты.ру») внедрило свою Программу двустороннего сотрудничества в области регулирования в Украине в рамках Норвежского плана управления и начало сотрудничество с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ). В рамках программы было реализовано несколько регуляторных проектов в разных областях с целью укрепления нормативно-правовой базы на Украине и усиления роли регулятора», — уточняется в тендере.

Из документа следует, что сейчас в рамках расширения сотрудничества Украины и Норвегии по вопросам атомной энергетики необходимо найти специалиста-консультанта, который обязательно должен владеть русским языком.

Консультант должен владеть английским и русским языками, чтобы поддерживать DSA в его Норвежской программе сотрудничества в области регулирования, реализуемой в рамках Норвежского плана управления атомной энергетикой на период 2022-2023 годов текст тендера

«Консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования», — пишут авторы тендера.

Сумма вознаграждения за услуги такого консультанта составит два миллиона норвежских крон (около 200 тысяч долларов США), говорится в тендере.

Ранее «Лента.ру» писала о намерении Шведского агентства радиационной безопасности при Министерстве энергетики страны выделить 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины.