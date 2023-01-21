Швеция выделит миллионы долларов на атомную энергетику Украины

Швеция выделит 3,7 миллиона долларов на развитие украинской атомной энергетики

Шведское агентство радиационной безопасности при Министерстве энергетики страны выделит 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины, бенефициаром станет украинская госкомпания «Энергоатом». Это следует из опубликованного организацией тендера, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Предметом контракта, как говорится в документе, является внедрение программного обеспечения PSA RiskSpectrum/RiskWatcher в инфраструктуру «Энергоатома».

В комментарии «Ленте.ру» генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский объяснил, что программное обеспечение PSA RiskSpectrum/RiskWatcher позволяет проводить в онлайн-режиме анализ текущего состояния оборудования, которое работает в атомном цикле и прогнозировать его возможные поломки.

По мнению Листовского, финансирование Швецией установкиPSA RiskSpectrum/RiskWatcher на объектах атомной энергетики Украины является коммерчески выгодным проектом для Стокгольма в долгосрочной перспективе.

В декабре США решили усилить конкуренцию с Россией в атомной отрасли. Так, старший республиканец комитета Конгресса США по иностранным делам Джим Риш одобрил законопроект, предусматривающий меры с целью активизации конкуренции с Россией и Китаем в сфере атомной энергетики.

