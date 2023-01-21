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07:00, 21 января 2023Мир

Швеция выделит миллионы долларов на атомную энергетику Украины

Швеция выделит 3,7 миллиона долларов на развитие украинской атомной энергетики

Фото: Krafft Angerer / Getty Images

Шведское агентство радиационной безопасности при Министерстве энергетики страны выделит 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины, бенефициаром станет украинская госкомпания «Энергоатом». Это следует из опубликованного организацией тендера, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Предметом контракта, как говорится в документе, является внедрение программного обеспечения PSA RiskSpectrum/RiskWatcher в инфраструктуру «Энергоатома».

В комментарии «Ленте.ру» генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский объяснил, что программное обеспечение PSA RiskSpectrum/RiskWatcher позволяет проводить в онлайн-режиме анализ текущего состояния оборудования, которое работает в атомном цикле и прогнозировать его возможные поломки.

По мнению Листовского, финансирование Швецией установкиPSA RiskSpectrum/RiskWatcher на объектах атомной энергетики Украины является коммерчески выгодным проектом для Стокгольма в долгосрочной перспективе.

В декабре США решили усилить конкуренцию с Россией в атомной отрасли. Так, старший республиканец комитета Конгресса США по иностранным делам Джим Риш одобрил законопроект, предусматривающий меры с целью активизации конкуренции с Россией и Китаем в сфере атомной энергетики.

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Кирилл Садовский
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