Секс-блогер объяснила внешнюю схожесть партнеров в долгих отношениях

Секс-блогер Надя Бокоди объяснила схожесть партнеров в некоторых парах эффектом знакомства

Явление под названием «эффект знакомства» объясняет тот факт, что партнеры в многих парах становятся похожи друг на друга. Секс-блогер Надя Бокоди рассказала об этом в своей авторской колонке для News.com.ua.

Бокоди написала, что не раз ловила себя на мысли, как партнеры в некоторых парах гармонично дополняют друг друга и отлично смотрятся вместе. При этом люди, долго состоящие в отношениях, становятся внешне похожими друг на друга. Колумнистка отметила, что есть несколько объяснений подобной мимикрии.

«В науке есть много теорий о том, почему это происходит, но одним из самых популярных объяснений является феномен "эффект знакомства". Он говорит, что мы склонны отдавать предпочтение вещам, которые кажутся нам знакомыми. Чем больше мы сталкиваемся с чем-то (например, с собственным отражением), тем легче и приятнее нашему мозгу обрабатывать это», — объяснила внешнюю схожесть некоторых пар Бокоди.

Так, во время одного исследования людей попросили оценить привлекательность 84 женских лиц, показанных анфас. Некоторые из портретов отредактировали, добавив в них знакомые для участников опроса черты. Участники давали лицам со знакомыми чертами более высокие оценки привлекательности. Но выявилась и еще одна закономерность: привлекательными стали казаться лица, которые показывали по несколько раз.

«Это объясняет, почему тот, кого мы находим симпатичным на первом свидании, после регулярных встреч может стать объектом сексуального желания», — высказалась секс-блогер.

Есть и другая, более странная причина, добавила Бокоди. Исследования показывают, что партнеры буквально начинают выглядеть одинаково, когда они вместе долгое время. Такое происходит даже тогда, когда они внешне не похожи друг на друга.

Во время эксперимента, результаты которого опубликовали в PLOS One, изучались фотографии людей, состоящих в браке от полугода до 35 лет. Участникам эксперимента показывали обработанные фото супругов: только лица без эмоций, без волос, ушей, шеи.

Эксперимент показал, что чем дольше люди состоят в отношениях, тем более похожими друг на друга они кажутся для окружающих

Бокоди также сослалась на одну из теорий Фрейда, согласно которой люди выбирают в партнеры того, кто напоминает им родителей противоположного пола.

Одно исследование показало, что гетеросексуальные люди оценивают фотографии потенциальных партнеров как более привлекательные, когда изображение их родителя противоположного пола быстро мелькает на экране Надя Бокоди секс-гуру

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