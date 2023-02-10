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11:05, 10 февраля 2023Из жизни

Мать попала за решетку из-за школьного сочинения дочери

WREG: в США женщина попала за решетку из-за школьного сочинения дочери про драку родителей

Фото: Shutterstock

Жительница американского штата Техас, 28-летняя Кайдра Джонсон, попала за решетку, после того как ее дочь написала в школьном сочинении о драке родителей. Об этом сообщается на сайте телеканала WREG.

Согласно сочинению, женщина попыталась выгнать супруга из дома из-за того, что тот слишком много курил. В ответ мужчина ударил ее кулаком в глаз.

Мать достала пистолет из-под кровати. Я была в гостиной, а мои сестры и брат были с ними в комнате. Мать направила пистолет на отца и выстрелила три раза. Пули попали в стену. Мать сказала отцу, чтобы он спал в машине на подъездной дорожке и не возвращался, иначе она выстрелит в него снова

из сочинения

Школьный психолог, прочитавший сочинение, заявил в полицию о возможном жестоком обращении с детьми. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели дом девочки и обнаружили несколько пулевых отверстий в стенах гостиной, спальни и прихожей. Также они нашли и изъяли два пистолета.

Женщина призналась, что выстрелила по меньшей мере два раза, целясь в мужа. Однако, по ее словам, она сделала это в ответ на насилие с его стороны. На лице женщины оставались следы побоев: порез и кровоподтек вокруг правого глаза.

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Трое из четырех детей супругов во время их ссоры находились в той же комнате. Муж Джонсон не пострадал.

Женщину арестовали и обвинили в четырех случаях безрассудного поведения. Опеку над двумя детьми Джонсон передали их бабушке, еще над двумя — их тете.

Женщину отпустили из-под стражи до суда под подписку о невыезде. Судебное слушание по ее делу назначено на 23 февраля.

Ранее сообщалось, что в Великобритании психолог Роберт Чайлд убил мать ради ее денег и купил на них автомобиль Jaguar. Чтобы создать ложное алиби, мужчина оставил свой телефон на работе и позвонил на него с номера убитой.

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Алиса Удовик
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