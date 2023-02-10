Украина захотела продать конфискованные российские активы на аукционах

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев продаст конфискованные активы РФ на аукционах

Украинское правительство решило продать конфискованные российские активы на аукционах, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram. По его словам, Киев заморозил сотни объектов, которые принадлежали российскому правительству или бизнесменам.

«Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты», — сообщил Шмыгаль.

Вырученные от продажи активов средства Киев планирует направить на восстановление энергосистемы, жилищного фонда, разминирование.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что президенту страны Владимиру Зеленскому не удалось добиться всех целей своей поездки в Европу, что стало тревожным звонком для Киева.