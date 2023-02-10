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19:10, 10 февраля 2023Бывший СССР

На Украине назвали поездку Зеленского в Европу тревожным звонком

Политолог Бортник: итог поездки Зеленского в Европу стал тревожным звонком для Киева

Фото: Reuters

Украинский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что президенту страны Владимиру Зеленскому не удалось добиться всех целей своей поездки в Европу, что стало тревожным звонком для Киева. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, Зеленский посещением Великобритании и Франции собирался «повторить трюк» с поставкой танков, когда власти Украины добились получения тяжелого оружия от Запада. «Но с самолетами так не получилось», — пояснил Бортник.

Он назвал подобный итог поездки тревожным звонком для Киева, говорящим о нарастании проблемы. «Запасы советских оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а еще артиллерии и даже патронов. Все это ставит вопросы о возможности вести наступление и даже оборону», — добавил эксперт.

Зеленский 8 февраля посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также с королем Карлом III. После он провел встречу в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Антон Похиляк
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