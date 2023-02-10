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17:10, 10 февраля 2023Бывший СССР

Военкор объяснил эвакуацию населения Угледара

Военкор Сладков объяснил эвакуацию населения Угледара желанием сберечь мирных жителей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска проводят эвакуацию гражданских в Угледаре, чтобы они могли сохранить жизни, заявил военный корреспондент Александр Сладков в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это отличает подход российских сил от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Для того чтобы сделать жизнь жителей Угледара безопасной, мы предлагаем им уйти в Волноваху — наш силовой район», — сказал военкор, отметив, что Россия готова предоставить гражданским безопасные условия проживания.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.

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Алевтина Запольская
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