Военкор Сладков объяснил эвакуацию населения Угледара желанием сберечь мирных жителей

Российские войска проводят эвакуацию гражданских в Угледаре, чтобы они могли сохранить жизни, заявил военный корреспондент Александр Сладков в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это отличает подход российских сил от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Для того чтобы сделать жизнь жителей Угледара безопасной, мы предлагаем им уйти в Волноваху — наш силовой район», — сказал военкор, отметив, что Россия готова предоставить гражданским безопасные условия проживания.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.