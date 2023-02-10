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19:28, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

Песню Слепакова вырезали из сериала на ТНТ

Песню комика Семена Слепакова вырезали из сериала «Домашний арест» на телеканале ТНТ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Написанную и исполненную комиком Семеном Слепаковым песню вырезали из заставки сериала «Домашний арест» на телеканале ТНТ. На это обратили внимание журналисты РБК.

Речь идет о песне Слепакова «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», которая звучала в заставке сериала. Теперь вместо нее показывают урезанный до нескольких секунд вариант заставки без музыкального сопровождения. При этом издание отмечает, что в титрах Слепаков упоминается как креативный продюсер проекта.

Комедийный сериал «Домашний арест» производства компании Comedy Club Production впервые вышел на канале ТНТ в феврале 2020 года. Слепаков является сценаристом и продюсером проекта.

Слепаков покинул Россию в марте 2022 года. В сентябре 2022 года слухи об эмиграции звезды Comedy Club прокомментировала его концертный директор Евгения Лазаревская. По ее словам, артист уехал в гастрольный тур в Израиль.

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Олег Давыдов
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