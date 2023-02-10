Путин рассказал о спорах с главой Минтранса Савельевым о закупках отечественных самолетов

Перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями авиационной отрасли, передает РИА Новости.

Российский лидер рассказал, что сильно ругался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники. При этом Путин уточнил, что Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль.

Путин также пообещал поддерживать транспортную отрасль, включая авиацию, поскольку она играет очень значимую роль в развитии страны.

Ранее, говоря про решения, за счет которых российские авиакомпании сохранили парк зарубежных самолетов, находившихся по большей части в лизинге, Путин назвал поведение западных партнеров хамским. «Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Причем мы никому не хамим», — заявил глава государства. Он указал, что страна была готова рассчитываться с поставщиками самолетов во избежание обвала отрасли. Также, по утверждению Путина, в России удалось преодолеть трудности в авиации, «которые нам пытаются создать». В свою очередь, Савельев поблагодарил Путина за «непростое решение в условиях санкций» с целью оставить самолеты в стране.

В 2022 году авиаотрасль получила из федерального бюджета рекордные 174,2 миллиарда рублей, однако в текущем году Минтранс намерен урезать субсидии. Как объяснял Савельев, снижение господдержки стало возможно благодаря тому, что ряд компаний выкупили самолеты у иностранных лизингодателей. Нерадько подтвердил, что часть судов выкуплена, но подчеркнул, что Росавиация следит за ситуацией в отрасли и при необходимости озвучит предложения относительно дополнительной господдержки.