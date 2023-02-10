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16:45, 10 февраля 2023Россия

Ученица российской школы получила травму на неисправной шведской стенке

Школьница из Нижнего Тагила получила травму на шведской стенке с неисправными креплениями
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Ученица российской школы получила травму после того, как забралась на шведскую стенку с неисправными креплениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram.

Инцидент произошел в школе Нижнего Тагила. По данным ведомства, ученики первых классов пришли в спортивно-развлекательную комнату в сопровождении воспитательницы. Когда женщина отвернулась, одна из школьниц решила подняться по шведской стенке. В это время лестница, имевшая неисправность крепления, отошла от стены, и первоклассница упала на спину.

В момент падения девочки одна из перекладин стенки вылетела из пазов и упала ей на лицо. В результате школьница получила травмы, требующие стоматологического вмешательства.

Проверка показала, что администрация школы нарушила меры, исключающие нахождение детей в помещении с неисправным спортивным оборудованием.

«Прокуратура вынесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила с требованием об устранении нарушений», — сказано в заявлении ведомства. Кроме этого, было направлено исковое заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба в пользу пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в колымском поселке Олы на третьеклассников упал потолок во время урока в новой школе. Случившимся заинтересовалась прокуратура Магаданской области.

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Варвара Родикова
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