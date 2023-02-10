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16:09, 10 февраля 2023Путешествия

Стюардесса в мини-юбке показала акробатический трюк в лайнере и попала на видео

Бортпроводница в мини-юбке закрыла две багажные полки ногами и попала на видео

Стюардесса крупнейшего лоукостера США Southwest Airlines показала акробатический трюк на борту лайнера в мини-юбке и удивила пользователей сети. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в аккаунте @fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, как бортпроводница, держась обеими руками за пассажирские кресла, перевернулась вниз головой, раздвинула ноги и закрыла две расположенные друг напротив друга багажные полки. На работнице авиакомпании надеты черное форменное платье с красными и синими полосами, а также черные туфли на каблуках.

Подписчики сообщества оценили задумку девушки и оставили восхищенные комментарии под постом. «Вот это представление!», «Просто супер», «Трюк выполнен замечательно! Так держать», «Отличный способ поддерживать себя в форме на работе», — написали они.

Ранее бортпроводница Сью Фогвелл, проработавшая по профессии 22 года, рассказала об опасности употребления томатного сока и коктейля «Кровавая Мэри» в самолете. По ее словам, пассажирам стоит избегать данных напитков из-за высокого содержания натрия в них. 

Валентина Процкова
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