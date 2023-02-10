Верховный суд смягчил ответственность за продажу подделок

Юристы опасаются роста числа подделок из-за смягчения наказания за торговлю контрафактом

В рамках дела о контрафактных очках Chanel и Dior Верховный суд РФ (ВС РФ) признал, что за недорогую контрафактную продукцию нельзя взыскать убытки в пользу правообладателя по стоимости оригинальной. Таким образом для продавцов явных подделок ответственность будет ниже, чем для тех, кто выдает их за оригинал. Об этом пишет «Коммерсант».

На новое рассмотрение направлен иск Chanel и Christian Dior к предпринимательнице Ольге Прудниковой, с которой бренды требовали 125 000 рублей упущенной выгоды за продажу контрафактных солнечных очков. Требование было удовлетворено, с ним согласились апелляционная и кассационная инстанции.

Однако в августе прошлого года Прудникова подала жалобу в ВС. Судебная коллегия по экономическим спорам посчитала, что компаниям не удалось доказать упущение выгоды именно из-за нарушения россиянки. В постановлении сказано, что убытки «в форме упущенной выгоды» нужно компенсировать, если ответчик помешал истцу реализовать товар.

Едино практики о размере убытков правообладателя из-за контрафакта в России до сих пор не было. Но во многих случаях суды рассчитывали их по принципу «один к одному». Однако теперь, как считает адвокат IP-практики АБ «Андрей Городисский и партнеры» и патентный поверенный Вероника Попеленская, этот подход может измениться.

По мнению эксперта, бренды из стран, запретивших в 2022 году поставки предметов роскоши в Россию, продолжат судиться с нарушителями, но суммы, на которые они смогут претендовать, теперь снизятся.

По мнению Попеленской, из-за смягчения наказания для торговцев контрафактом может увеличить количество подделок на российском рынке.

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