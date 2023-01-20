«Союзмультфильм» призвал маркетплейсы снять с продажи контрафакт с Чебурашкой

«Союзмультфильм» призвал Ozon и Wildberries снять с продажи контрафакт с Чебурашкой

Киностудия «Союзмультфильм» призвала онлайн-ретейлеров Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

Отмечается, что права на классических персонажей принадлежат киностудии. По мнению пресс-службы, они должны «оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства».

В киностудии подчеркнули, что эта мера также позволит избежать «произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов».

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили четыре миллиарда рублей. По состоянию на 15 января сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля.

Ранее сообщалось, что в Госдуме 25 января пройдет показ фильма «Чебурашка». Парламентариев приглашает на просмотр комитет по делам семьи, женщин и детей.