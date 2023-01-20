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12:47, 20 января 2023Россия

Фильм «Чебурашка» покажут в Госдуме

Депутат Матвеев сообщил, что фильм «Чебурашка» 25 января покажут в Госдуме

Кадр: Фильм «Чебурашка»

В Госдуме 25 января пройдет показ фильма «Чебурашка». Парламентариев приглашает на просмотр комитет по делам семьи, женщин и детей, сообщил депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Депутатам Госдумы покажут "Чебурашку"», — написал он, прикрепив к сообщению фотографию анонса.

В тексте говорится, что показ состоится в Малом зале Думы 25 января в 17:00. В комитете объяснили решение тем, что «покоривший сердца российских зрителей» семейный фильм достоин стать первым в списке фильмов, которые будут представлять в нижней палате парламента в 2023 году.

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили четыре миллиарда рублей. По состоянию на 15 января сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля.

В основе сюжета картины — история о неизвестном науке зверьке, который попал в приморский российский город и познакомился с садовником, дядей Геной, роль которого исполнил Сергей Гармаш.

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Никита Абрамов
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