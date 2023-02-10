Тело 16-летнего подростка нашли возле жилого дома в Москве

Возле жилого дома на юге Москвы нашли тело 16-летнего подростка

На юге Москвы нашли тело 16-летнего подростка. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, тело юноши обнаружили вечером 3 февраля возле жилого дома в 3-м Дорожном проезде. Как пишет «МК», подросток мог покончить с собой, о чем говорит характер полученных им травм.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее житель подмосковной Балашихи нашел мертвую 14-летнюю школьницу. Мужчина гулял в лесу с сыном, когда мимо него прошла девочка и свернула с тропы. Спустя несколько минут россиянин обнаружил тело подростка. Как стало известно, погибшая хорошо училась, однако мать была очень требовательна к ней.