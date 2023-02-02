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15:59, 2 февраля 2023Россия

Раскрыты подробности самоубийства школьницы в подмосковном лесу

«МК»: у погибшей в лесу школьницы не замечали плохого настроения и проблем с учебой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

У школьницы, совершившей самоубийство в лесу в Подмосковье, не замечали плохого настроения или проблем с учебой. Такие подробности раскрыл «МК».

По данным издания, девочка вместе с семьей переехала в Московскую область в 2016 году. Она хорошо училась, посещала школьные мероприятия, дополнительные уроки по химии, а также занятия по рисованию и акробатике. При этом мать школьницы была очень требовательна к ней и жестко следила за ее успеваемостью, отмечает газета.

Утром в день гибели девочка пошла в школу, а затем на дополнительные занятия по химии. При этом, по словам окружающих, настроение у нее было хорошее. После этого девочка направилась домой, однако в квартиру заходить не стала и оставила портфель и сменку снаружи у входной двери. Позже мать школьницы обнаружила эти вещи, когда вышла за младшими сыновьями в детский сад, и обратилась в полицию.

Ранее 2 февраля сообщалось, что в подмосковной Балашихе мужчина во время прогулки в лесу нашел мертвую 14-летнюю школьницу. Россиянин гулял вместе с сыном. В какой-то момент их обогнала девочка и свернула с тропы. Спустя несколько минут прохожий нашел ее без признаков жизни.

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Варвара Кошечкина
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