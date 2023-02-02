Под Москвой мужчина во время прогулки в лесу нашел мертвую 14-летнюю школьницу

В Балашихе мужчина во время прогулки в лесу нашел мертвую 14-летнюю школьницу

В подмосковной Балашихе мужчина во время прогулки в лесу нашел мертвую 14-летнюю школьницу. Об этом сообщается на сайте MK.RU.

По данным издания, россиянин отправился вместе с сыном в лесной массив. Их обогнала девочка и свернула с тропы. Спустя несколько минут прохожий нашел ее без признаков жизни.

Предположительно, подросток могла покончить с собой. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по данному факту.

1 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге волонтеры нашли тело 21-летнего молодого человека в лесу. Обстоятельства его пропажи предстоит выяснить.

До этого в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей обнаружили тела мужчины и женщины. Региональные следователи не нашли признаков совершения преступления в отношении погибших.