Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 10 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин гулял по парку и обнаружил обгоревшее тело женщины

В Петербурге местный житель обнаружил обгоревшее тело женщины недалеко от пруда в парке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге местный житель нашел обгоревшее тело женщины. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, гражданин гулял утром на пешеходной дорожке в парке. Недалеко от Красного пруда в Петродворцовом районе он обнаружил погибшую. Предполагается, что ей около 50 лет. Эксперты установили, что ее тело было обожжено.

В настоящее время силовики устанавливают личность жертвы.

Ранее стало известно, что в Петербурге предъявили обвинения мужчине, обварившему кипятком женщину и оставившему ее тело на лестничной клетке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
Названы любимые занятия самых счастливых россиян
17-летняя россиянка легла в больницу с аппендицитом и внезапно родила в туалете
В доме в центре Москвы рухнул потолок
Стало известно об условиях содержания Фургала в СИЗО
Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в районе одной из бухт
Китай уличил США в сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»
В ДНР сообщили о закреплении бойцов «Вагнера» на севере Артемовска
В ДНР заявили о переброске Киевом подкрепления в Угледар
Британский генерал допустил потерю контроля Украиной Харькова и Запорожья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.