Россиянка описала столицу Камчатки фразой «дорого, грязно и нечем заняться»

Россиянка посетила Петропавловск-Камчатский и пожаловалась на грязь и высокие цены

Российская туристка посетила Петропавловск-Камчатский и описала поездку фразой «дорого, грязно и нечем заняться». Своими впечатлениями от столицы Камчатки она поделилась с «Тинькофф-журналом».

Путешественница отметила, что на Дальний Восток она отправилась, чтобы отдохнуть от московской суеты и полюбоваться природой региона. «Камчатка мне очень понравилась, чего не скажешь о столице края. Двух суток, проведенных в городе, оказалось достаточно, чтобы понять: больше ни ногой!» — призналась собеседница издания.

По ее словам, первые трудности начались еще до приезда, когда она пыталась забронировать жилье. «Выбор гостиниц в Петропавловске-Камчатском оказался очень скромным, а цены — высокими: от 4,5 тысячи рублей в сутки за одноместный номер, и это не в сезон, — пожаловалась россиянка. — За меньшие деньги можно рассчитывать только на хостел или комнату с удобствами на этаже».

При этом больше всего отдыхающую разочаровал внешний вид портового города, напоминающего «одну огромную промзону»: разбитые дороги, отсутствие тротуаров, большое количество заборов с колючей проволокой и плохое освещение.

По мнению соотечественницы, зимой туристическая часть Петропавловск-Камчатского выглядит «максимально уныло». «Специально для туристов на маршруте установлены таблички "отличное место для фото". Но если сделать снимок на предлагаемом фоне, то за спиной окажется небольшой кусочек воды, а все остальное пространство займут заборы и здания заводского типа с выбитыми стеклами», — подчеркнула она.

Девушка отметила, что «разруха царит» как в районе порта, так и в центре города. «Облупившиеся фасады, дома с заколоченными окнами, гаражи, сараи, ямы на дорогах размером с марсианские кратеры — все это можно обнаружить буквально в пяти минутах ходьбы от здания краевого правительства, — рассказала туристка. — Депрессивности городскому облику зимой придает черный вулканический песок, которым здесь посыпают дороги. Наверное, тот, кто придумал детские страшилки из серии "в черном-черном городе…" был родом из Петропавловска-Камчатского».

В общей сложности за два дня в городе путешественница потратила на проживание, еду, развлечения и транспорт почти 15 тысяч рублей. «Соотношение цена — качество явно не в пользу города. Поэтому во время следующей поездки на Камчатку буду проезжать его транзитом», — заключила россиянка.

Ранее сообщалось, что вулканическая активность на территории Камчатского края и Сахалинской области ставит под угрозу безопасность полетов воздушных судов. Опасность для российских пилотов могут представлять аэрозольные и пепловые облака, появившиеся в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире.