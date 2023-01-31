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11:02, 31 января 2023Путешествия

Российских пилотов предупредили об опасности полетов в двух регионах страны

ВНИИ ГОЧС: активность вулканов на Камчатке и Сахалине может угрожать полетам самолетов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Вулканическая активность на территории Камчатского края и Сахалинской области ставит под угрозу безопасность полетов воздушных судов. Об опасности в двух регионах страны предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что с начала года активизировалась вулканическая деятельность в двух регионах Дальневосточного федерального округа. «Вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на острове Парамушир Сахалинской области присвоен желтый уровень авиационной опасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, опасность для российских пилотов могут представлять аэрозольные и пепловые облака, появившиеся в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире.

Ранее в январе главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за обильных осадков. Сообщалось, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

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Дарья Рыбак
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