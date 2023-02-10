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16:28, 10 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о закреплении бойцов «Вагнера» на севере Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: «Вагнер» закрепился в северной части Артемовска

Фото: Libkos / AP

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, участники группы обошли город с северной, южной и восточной частей. «По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения [украинских войск]», — пояснил Пушилин.

Врио главы ДНР подчеркнул, что остается лишь одна трасса Артемовск — Часов Яр.

Ранее Пушилин также рассказал, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но при этом Киев продолжает перебрасывать в город подкрепление. Угледар врио главы региона назвал одним из «достаточно горячих» направлений в настоящее время.

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Варвара Кошечкина
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