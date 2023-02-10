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16:20, 10 февраля 2023Мир

МИД Румынии раскрыл детали полета российской ракеты

МИД Румынии: российская ракета вошла в воздушное пространство Молдавии

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что запущенная с Черного моря российская ракета вошла в воздушное пространство Молдавии, минуя румынскую территорию. Об этом внешнеполитическое ведомство страны проинформировало своих подписчиков в Twitter.

«Российская ракета, запущенная сегодня утром с Черного моря, пересекла воздушное пространство Украины и Молдавии. Ближайшее расстояние до румынской территории составило 35 километров», — говорится в публикации МИД.

Ранее Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства страны ракетой. «Ответственные структуры в учреждении обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над населенным пунктом Косоуцы в Сорокском районе с направлением на Украину», — говорится в сообщении.

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Глеб Бажуткин
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