МИД Румынии раскрыл детали полета российской ракеты

МИД Румынии: российская ракета вошла в воздушное пространство Молдавии

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что запущенная с Черного моря российская ракета вошла в воздушное пространство Молдавии, минуя румынскую территорию. Об этом внешнеполитическое ведомство страны проинформировало своих подписчиков в Twitter.

«Российская ракета, запущенная сегодня утром с Черного моря, пересекла воздушное пространство Украины и Молдавии. Ближайшее расстояние до румынской территории составило 35 километров», — говорится в публикации МИД.

Ранее Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства страны ракетой. «Ответственные структуры в учреждении обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над населенным пунктом Косоуцы в Сорокском районе с направлением на Украину», — говорится в сообщении.