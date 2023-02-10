Продавшую своего ребенка за 100 тысяч рублей россиянку задержали

В Ингушетии правоохранители задержали женщину, продавшую новорожденного ребенка

В Ингушетии правоохранители задержали 22-летнюю жительницу села Кантышево, продавшую своего новорожденного ребенка. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении матери и 57-летней покупательницы из города Сунжи возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 127.1 («Торговля людьми или иная сделка в отношении несовершеннолетнего») УК РФ. По данным следствия, девушка за денежное вознаграждение передала своего ребенка в октябре 2022 года в городе Назрань. Сделка обошлась в 100 тысяч рублей, уточняет РЕН ТВ. Покупательницу поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Красноярске дали 3,5 года условно суррогатной матери за продажу новорожденного ребенка.