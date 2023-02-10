Под Москвой на балконе пятиэтажки произошел взрыв

В подмосковном Богородском произошел взрыв на балконе пятиэтажного дома

В городе Богородское в Подмосковье в пятиэтажке произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, взрыв произошел на балконе квартиры на пятом этаже. Из-за него оказались повреждены фасад дома и остекление. После взрыва пожара не последовало.

Предварительно, пострадал один человек — им стал хозяин квартиры, где прогремел взрыв. Информации о других пострадавших нет, обстоятельства ЧП уточняются.

9 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажке Новосибирска. Взрыв частично разрушил два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 10 февраля объявлен в Новосибирской области днем траура .