Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 10 февраля 2023Россия

Под Москвой на балконе пятиэтажки произошел взрыв

В подмосковном Богородском произошел взрыв на балконе пятиэтажного дома

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В городе Богородское в Подмосковье в пятиэтажке произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, взрыв произошел на балконе квартиры на пятом этаже. Из-за него оказались повреждены фасад дома и остекление. После взрыва пожара не последовало.

Предварительно, пострадал один человек — им стал хозяин квартиры, где прогремел взрыв. Информации о других пострадавших нет, обстоятельства ЧП уточняются.

9 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажке Новосибирска. Взрыв частично разрушил два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 10 февраля объявлен в Новосибирской области днем траура .

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
Россиянка посетила Таиланд и возмутилась постоянно требующими праздник китайцами
Тренер рассказал об опасностях занятий спортом с похмелья
59-летняя актриса прошлась по улицам в нижнем белье
Под Москвой на балконе пятиэтажки произошел взрыв
Япония передала Украине телевещательное оборудование
В США рассказали про измененный Путиным мир
Перечислены самые нелюбимые этапы секса
В Николаеве польских наемников обвинили в изнасиловании девочки
Онколог оценил вероятность развития рака из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.