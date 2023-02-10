МЧС уточнило число жертв в результате взрыва газа в Новосибирске
МЧС России подтвердило гибель 13 человек в результате взрыва газа в НовосибирскаСюжетВзрыв газа в жилом доме:
МЧС России подтвердило гибель 13 человек в результате взрыва газа в жилом доме Заельцевском районе Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Согласно официальным данным, в результате произошедшего еще 22 человека пострадали.
Газ взорвался в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Городские власти назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура.