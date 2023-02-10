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06:54, 10 февраля 2023Россия

МЧС уточнило число жертв в результате взрыва газа в Новосибирске

МЧС России подтвердило гибель 13 человек в результате взрыва газа в Новосибирска
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

МЧС России подтвердило гибель 13 человек в результате взрыва газа в жилом доме Заельцевском районе Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Согласно официальным данным, в результате произошедшего еще 22 человека пострадали.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Городские власти назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура.

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Марина Совина
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