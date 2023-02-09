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18:31, 9 февраля 2023Россия

Власти объявили траур по погибшим при взрыве в пятиэтажке в Новосибирске

Травников объявил 10 февраля днем траура из-за гибели людей при взрыве в Новосибирске

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

День траура объявлен 10 февраля в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших жильцов. «Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — написал Травников.

Новосибирский мэр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате происшествия.

По последним данным, в результате ЧП в Новосибирске погибли восемь человек.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Власти российского региона назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

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Анна Щербакова
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