Власти объявили траур по погибшим при взрыве в пятиэтажке в Новосибирске
День траура объявлен 10 февраля в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Его комментарий приводится в Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родственникам погибших жильцов. «Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — написал Травников.
Новосибирский мэр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате происшествия.
По последним данным, в результате ЧП в Новосибирске погибли восемь человек.
Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Власти российского региона назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.
На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков.